A Cagliari una fiaccolata per non dimenticare Manuela Murgia, la sedicenne trovata morta nella gola di Tuvixeddu nel 1995 e il cui caso è stato archiviato come suicidio.

Di diverso avviso i familiari, che anche di recente hanno rilanciato la tesi dell’omicidio, sollecitando la riapertura delle indagini.

Proprio per ricordare la giovane e chiedere «verità e giustizia» è stata organizzata la fiaccolata, partita da piazza Garibaldi, con un centinaio di partecipanti, parenti e amici della giovane, che hanno sfilato mostrando anche un cartello con la scritta: «Manuela è in una bara, il suo assassino a piede libero».

(Unioneonline/l.f.-Luca Neri)

