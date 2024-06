La studentessa Laura Ibba della seconda A del liceo artistico e musicale “Foiso Fois” di Cagliari è arrivata al quarto posto alla finale nazionale del premio letterario “Giacomo Leopardi”, che si è svolta a Recanati, nel paese natio del poeta marchigiano.

Un riconoscimento importante per tutta la Sardegna e per il liceo “Foiso Fois”, da sempre in prima linea nell’offrire una buona formazione umanistica, musicale e artistica. Così l’alunna Laura Ibba, amante della poesia e della letteratura italiana, ha partecipato alla finale nazionale rappresentando l’intera Sardegna in questo prestigioso premio letterario . Per l’occasione è stata accompagnata dalla docente di lettere Samuela Mingoia, che ha curato con grande attenzione e amore per il poeta di Recanati la preparazione dell’alunna:

«È stata un'esperienza piena di positività, spunto di crescita e di scambio di una cultura che non è solo nozionismo ma relazione tra persone e le loro vite. È stato bello», racconta la professoressa, «vedere i ragazzi di ogni regione d'Italia parlare di Leopardi paragonato alle loro domande di felicità. Laura si è distinta anche per queste qualità umane: studiare gli autori è bello perché serve a vivere. L’alunna si è dimostrata non solo diligente ma appassionata, desiderosa di appropriarsi dell'esperienza di grandi autori come Leopardi».

Laura Ibba è arrivata alla finale nazionale dopo aver vinto le prove regionali del concorso, e esaminate dalla giuria regionale della Sardegna composta dai docenti Gian Luigi Pittau (presidente della commissione e docente di lingua e letteratura italiana), Luciano Aru e Maria Luisa Brodu. Al liceo artistico e musicale “Foiso Fois” di Cagliari, la dirigente scolastica, la professoressa Nicoletta Rossi, ha espresso la sua gioia e la sua soddisfazione per l’importante risultato raggiunto dall’alunna: “È un traguardo di grande prestigio – spiega - che testimonia il grande spazio dato alla formazione umanistica nel liceo artistico e musicale di Cagliari”.

La studentessa Laura Ibba nella prova regionale si era confrontata con diversi alunni provenienti da diversi licei della Sardegna ma anche istituti professionali come il Meucci-Mattei a dimostrazione che l’amore per la letteratura è comune agli studenti di diversi corsi di studio.

La giuria regionale è composta dal professor Gian Luigi Pittau e dai professori Luciano Aru e Maria Luisa Brodu: «Siamo molto onorati e orgogliosi per la Sardegna», spiegano i tre componenti della giuria, «che anche quest’anno ha partecipato al premio ed è riuscita ad ottenere un prestigioso quarto posto. Leggere Giacomo Leopardi oggi, oltreché per la sua cultura enciclopedica che già di per sé è motivo affascinante, è di estrema importanza perché questo letterato ha affrontato temi ancora oggi molto attuali e si è posto quesiti ancestrali che l’uomo da sempre si pone e sempre si porrà. Il pensiero di Leopardi non solo va riscoperto, ma per molti versi è ancora da scoprire. Un altro buon motivo per leggere uno dei più grandi autori della nostra letteratura è quello di essere controcorrente come lo stesso Leopardi, che ha molto da dire ai giovani d’oggi, ma non solo. Dobbiamo avere il coraggio di volgere il nostro sguardo oltre la siepe alla ricerca dell’Infinito».

