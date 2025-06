Le acque del Golfo di Cagliari si preparano a ospitare da domani a domenica la terza edizione della Invitational Rotary Team Racing Regatta, la regata internazionale patrocinata dal Rotary Club Cagliari, in collaborazione con la Società Canottieri Ichnusa e il Comune.

Cinque equipaggi di altissimo livello provenienti da Italia, Gran Bretagna e Svezia si sfideranno nel suggestivo scenario marittimo cagliaritano, offrendo agli spettatori un’esperienza unica: le regate saranno infatti ben visibili dalla Calata dei Mercedari fino alla passeggiata Su Siccu, lungo il waterfront cittadino.

La regata adotta la formula del team race, una variante strategica del classico match race della Coppa America. Due barche per squadra si sfidano contemporaneamente contro altre due, in un gioco di alleanze e tattiche che ribalta le regole tradizionali: qui non conta solo arrivare primi, ma soprattutto non arrivare ultimi. Ogni manovra è studiata per aiutare il compagno di squadra, anche a costo di rallentare gli avversari.

Tutte le barche in gara sono identiche e fornite dagli organizzatori, che le assegnano a rotazione per garantire la massima equità tra i team. Dopo i round robin – una sorta di girone all’italiana – i migliori quattro accedono alle semifinali, con le finali in programma domenica 15 giugno.

Protagonisti del mare

A rendere ancora più prestigiosa la regata è il calibro dei partecipanti. In mare ci saranno club storici come il Royal Thames Yacht Club di Londra, fondato nel 1775, e il Royal Yacht Squadron, simbolo della tradizione nautica britannica. Dalla Svezia arriva il Gamla Stan Saliskap, club nato a Stoccolma nel 1995 con una forte vocazione al team racing. A rappresentare l’Italia ci saranno lo Yacht Club Costa Smeralda, fondato nel 1967 dall’Aga Khan, e la storica Canottieri Ichnusa di Cagliari, in attività dal 1891.

Un regolamento innovativo impone anche una composizione inclusiva degli equipaggi, con quote rosa obbligatorie e divieto di professionisti a bordo: un mix che favorisce il gioco di squadra e la partecipazione.

Con la Invitational Rotary Team Racing Regatta per quattro giorni, lo specchio d’acqua del capoluogo sardo si trasformerà in un’arena di sfide eleganti, dove ogni virata racconta una storia di mare, passione e collaborazione.

