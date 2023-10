Un momento di riflessione sulla crisi climatica è al centro dell’iniziativa organizzata dalle Acli Sardegna per domani, martedì 24 ottobre alle 16.30, al Centro servizio per il volontariato in viale Monastir a Cagliari.

L’appuntamento si svolge in vista della 28° Conferenza delle Parti sui Cambiamenti climatici (COP 28) che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre. Papa Francesco, con l’Esortazione Apostolica “Laudate Deum” ha voluto specificare e completare quanto già affermato nell’Enciclica “Laudato si’”. Il documento esamina attentamente i temi che sono direttamente legati alla crisi climatica: in particolare, mette in evidenza come la crisi climatica sia una crisi anche sociale.

A Cagliari, dopo i saluti del presidente regionale delle Acli Mauro Carta, introdurrà il tema di riflessione Giuseppe Baturi, Arcivescovo della città e segretario generale della CEI.

Seguiranno gli interventi di Vania Statzu, economista dell’ambiente e ricercatrice Acli-Iares, Gianluca Cocco, dirigente dell’assessorato all’ambiente della Regione Sardegna, Valter Piscedda, componente della commissione ambiente del Consiglio regionale, e Carlo Torchiani, ex meteorologo dell’Aeronautica militare e componente del comitato scientifico di Legambiente.

