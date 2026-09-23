Da oggi, fino al 25 novembre 2026, la città accoglie sette sculture monumentali dell’artista giapponese di fama internazionale Kan Yasuda. Le opere, in marmo bianco di Carrara e in bronzo, sono posizionate all’aperto, tra la calata via Roma, la calata Delogu e il molo Dogana, liberamente accessibili al pubblico, in dialogo con le opere di Costantino Nivola, artista che Yasuda conosceva e apprezzava, installate in via Roma sotto i portici del Consiglio regionale.

«Il mare, la città e l’arte s’incontrano, grazie alla cultura e ai progetti di riqualificazione in corso che stanno dando ulteriore visibilità internazionale e occasione di fruizione degli spazi pubblici a cittadine e cittadini», dichiara il sindaco Massimo Zedda.

«Le regate preliminari della Coppa America hanno dimostrato il potenziale di un lungomare che si estende dal porto a Giorgino, da Su Siccu a Sant’Elia, mai come oggi protagonista di una rigenerazione urbana che interesserà economia locale e turismo, favorendo nuove imprese e sbocchi professionali, diventando attrattore di servizi quali la cantieristica navale, la nautica diportistica e grandi eventi internazionali».

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Fondazione di Sardegna che sovvenziona con cura l’arte e la cultura in Sardegna, è realizzata dal progetto sperimentale ArtiJanus/ArtiJanas, con il Comune di Cagliari e la collaborazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna «che sta dando sempre più slancio al porto storico», conclude il primo cittadino.

(Unioneonline/En.Ne.)

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