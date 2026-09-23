Innamorati di Murtas ritornano su quella spiaggia e si sposano a distanza di 18 anni. È successo ad una coppia della Repubblica Ceca, sbarcata in Sardegna nei giorni scorsi per coronare il sogno di un matrimonio sulla spiaggia più suggestiva di Villaputzu.

Ad unirli in matrimonio nella giornata di ieri (martedì 22 settembre) il sindaco Pierpaolo Piu: «È una bellissima storia – ha sottolineato Piu – per loro ma anche per Villaputzu. Tra tutti i luoghi che avrebbero potuto scegliere, hanno scelto il nostro. Questo fatto racconta quanto una spiaggia come quella di Murtas riesca a rimanere dentro le persone e diventare parte della loro vita».

Piu ha rivolto agli sposi i migliori auguri: «Diciotto anni fa - ha aggiunto - hanno trascorso le loro vacanze qui da noi, oggi lo stesso luogo è il punto di arrivo. Ma sono sicuro che torneranno ancora».

Numerosi i matrimoni che sono stati celebrati a Murtas negli ultimi anni, una delle spiagge più selvagge e suggestive della Sardegna sud orientale. Spiaggia che però è soggetta anche a vincoli militari perché ricade all’interno del Poligono Interforze del Salto di Quirra. Proprio per questo motivo l’accesso è consentito per soli quattro mesi l’anno, dal primo giugno al 30 settembre. Giusto in tempo per l’ultimo “Sì” (tranne richieste in quest’ultima settimana) del 2026.

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