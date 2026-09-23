Presentata questa mattina a Cagliari la tredicesima edizione di Saboris Antigus, manifestazione che interessa un vasto territorio dell'interno e che spazia in regioni come il Sarcidano e la Trexenta. Un'iniziativa che vede fianco a fianco i comuni e la Camera di Commercio. Sono state rese note dunque le date a partire dal 25 ottobre e fino al 20 dicembre che interesseranno 9 paesi.

Sì comincia con Gergei, si prosegue il 31 ottobre e il primo novembre a Selegas, seguiranno Serri l'8 novembre, Siurgus Donigala il 15 novembre, Gesico il 22, Suelli il 29 e Guasila il 6 dicembre. Sì ritorna nel Sarcidano invece il 13 dicembre con Nurri e il 20 la manifestazione si chiude a Mandas.

Filo conduttore di questa edizione è "Gusto e territory. Protagonisti in prima persona", al centro ci sono le persone che vivono e rappresentano questi luoghi.

Attori principali pertanto saranno i produttori e le famiglie custodi delle ricette tradizionali ma anche le nuove generazioni che hanno scelto di restare o tornare a vivere in questi luoghi. Saboris allarga la sua rete con il gemellaggio con Smirne in Turchia. Per la prima volta la manifestazione ha visto l'avvio con un momento di confronto con l'Unione dei Comuni della Trexenta e con la Comunità Sarcidano Barbagia di Seulo.

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