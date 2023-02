Omicidio: è l’ipotesi di reato sulla quale si sta indagando per fare luce sulla morte di Venerato Sardu, 75 anni, trovato morto nella tarda serata di venerdì nella sua casa di via Ogliastra, nel quartiere di Is Mirrionis, a Cagliari (qui la notizia).

L’ipotesi che le cause non fossero naturali è stata subito avanzata dagli operatori del 118 che erano entrati nell’appartamento del rione popolare assieme ai vigili del fuoco: una squadra del comando di viale Marconi era intervenuta per quella che sembrava una ordinaria operazione di apertura porta. A chiamare i soccorsi era stata la figlia della vittima.

Il corpo del settantacinquenne è stato trovato a pancia in giù, ma sono state subito notate delle ferite, pare alla testa, che sembravano incompatibili con la caduta. Per questo sono stati allertati i carabinieri.

Poco dopo, intorno alle 21, la strada è stata illuminata dai lampeggianti delle sirene di numerose pattuglie. I militari hanno sbarrato l’accesso alla zona, con le fettucce biancorosse.

Nella casa sono arrivati anche il medico legale, Roberto Demontis, e il magistrato di turno, Andrea Massidda. Durante un lungo sopralluogo all’interno dell’abitazione sarebbero emersi dei particolari che hanno convinto gli inquirenti a credere che Venerato Sardu sia stato ucciso.

Enrico Fresu

