Il delicato intervento chirurgico è riuscito, i medici hanno ridotto la sedazione: fanno registrare lievi segnali di ripresa le condizioni Joe Perrino, all’anagrafe Nicola Macciò, 58 anni, coinvolto venerdì scorso in un incidente mentre viaggiava in sella alla sua moto in viale Trieste, a Cagliari.

Da allora è ricoverato nel reparto di Riaminazione dell’ospedale Brotzu, dove era arrivato in fin di vita. Il cantante non è più considerato in pericolo imminente: si può parlare di risveglio della speranza.

Le notizie su questo piccolo miglioramento hanno subito fatto il giro di Cagliari (e non solo), dove Perrino è molto conosciuto per la sua carriera artistica: è uno dei rocker di punta della scena sarda.

Il cammino per lui e per i suoi familiari è ancora lungo. E sono ancora da valutare le conseguenze di un incidente sul quale deve ancora essere fatta piena luce: Macciò non stava correndo quando un’auto davanti a lui ha frenato per far attraversare alcuni pedoni. Ha rallentato, non è chiaro se abbia urtato il veicolo. Ed è caduto riportando delle gravi lesioni, che adesso sono tenute sotto controllo al Brotzu.

