Joe Perrino è sempre ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu, a Cagliari: sottoposto a intervento chirurgico durante la notte, i medici, nonostante un cauto ottimismo, mantengono la prognosi riservata per il noto cantante cagliaritano vista la criticità della situazione comunque stazionaria.

Perrino, al secolo Nicola Macciò (58 anni), è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto ieri mattina in viale Trieste. In sella alla sua moto Triumph, per cause ancora da accertare (non viene escluso nemmeno un malore improvviso), è caduto rovinosamente sull’asfalto. L’auto che lo precedeva, una Lancia Y guidata da una donna, avrebbe frenato per lasciare passare alcuni pedoni sulle strisce. Anche Perrino avrebbe frenato, finendo poi rovinosamente a terra nonostante i rilievi abbiano poi accertato che non stesse correndo. Non è ancora chiaro se la moto abbia tamponato leggermente lo spigolo sinistro del veicolo, oppure se la caduta sia stata causata dalla frenata della moto o appunto da un malore. Il cantante dopo l’impatto ha perso conoscenza e non respirava autonomamente.

Soccorso dal 118 è stato intubato sul posto e stabilizzato, per poi essere accompagnato al Brotzu. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale. Le sue condizioni sono ancora molto gravi e i prossimi giorni saranno decisivi.

La notizia dell’incidente si è diffusa rapidamente in città, dove il cantante è conosciutissimo: fuori dal Brotzu sono arrivati nel pomeriggio molti amici del cantante. In tanti stanno pregando per lui.

