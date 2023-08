Joe Perrino lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione del Brotzu. Cantante e artista, all’anagrafe Nicola Macciò, 58 anni, questa mattina è rimasto coinvolto in un brutto incidente in viale Trieste, a Cagliari.

Intorno alle 11 Macciò era in sella alla sua moto, in direzione viale Sant’Avendrace, quando un’auto davanti a lui ha frenato per far attraversare alcuni pedoni.

Joe Perrino in sella alla sua moto

Non è ancora chiaro se il cantante abbia urtato il veicolo o se abbia perso il controllo nel tentativo di evitarlo: è caduto rovinosamente a terra, riportando delle lesioni gravissime.

Soccorso dall’équipe di un’ambulanza del 118, viste le sue condizioni è stato intubato a trasportato in codice rosso al Brotzu. Immediato il trasferimento nel reparto di terapia intensiva: la prognosi è riservata. Nicola Macciò – Joe Perrino – è in pericolo di vita.

Tanti in queste ore pregano per il frontman dei Mellowtones prima e degli Elefante Bianco poi. Ruoli ricoperti prima di intraprendere una carriera da solista con le canzoni di malavita e di un passaggio, nei primi anni Duemila, alla gestione di un locale in Castello.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata