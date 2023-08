Nicola Macciò, noto ai più come Joe Perrino, artista e cantante, è stato trasportato d’urgenza al Brotzu dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 11,30 in viale Trieste a Cagliari.

Le sue condizioni sono gravissime.

La dinamica non è chiara. Stando alle prime informazioni un’auto guidata da una donna, che precedeva Macciò in direzione viale Sant’Avendrace, ha frenato per consentire il passaggio ad alcuni pedoni che stavano attraversando. La moto potrebbe aver urtato il veicolo, o il cantante potrebbe aver perso il controllo nel tentativo di evitarlo.

Di sicuro Macciò è caduto rovinosamente a terra, riportando ferite e lesioni che hanno richiesto il trasporto al pronto soccorso in codice rosso.

I rilievi sono a cura della polizia locale.

Francesco Pinna

