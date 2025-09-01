Un’onda di solidarietà ieri al CUS Cagliari, che ha ospitato la partita di beneficenza “Su Coru Si Solidarizzara”. L’evento è stato un successo, trasformandosi in una vera e propria festa per grandi e bambini. Influencer, ex rossoblù e personaggi noti del panorama cagliaritano tutti uniti per la beneficenza.

Cagliari ha risposto presente in quello che si prefigge di diventare un appuntamento abituale per aiutare le associazioni e chi è più in difficoltà. Un quadragonlare che ha regalato spettacolo e risate, non sono infatti mancate giocate individuali che hanno trovato gli applausi del pubblico.

A vincere il mini torneo è stata la squadra nera capitanata dall'influencer cagliaritano Kry Fissoridendo - che ha potuto contare nella sua squadra anche sull'ex rossoblù Marco Mancosu - contro i bianchi guidati da Marco Sau. La mente dell’evento è stata proprio quella di Kry Fissoridendo - insieme a Moska e i Megaphonia - che durante le premiazioni non ha nascosto la sua emozione e gioia per un evento nato come un sogno nel cassetto: organizzare a Cagliari una partita di solidarietà e dare un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.

«Fa rabbrividire il fatto che siano tutti pronti per te. Si sono tutti mobilitati per questo evento, ho sentito un’unione di intenti mai vista prima. Grazie a tutti quanti, dal primo all’ultimo, speriamo di poterlo replicare in futuro», ha raccontato a fine evento Kry Fissoridendo.

L'intero ricavato è stato devoluto a tre organizzazioni benefiche: Charlibrown, Emergency e gli Amici del Branco.

