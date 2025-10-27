“Il tuo ritorno”: una poesia per festeggiare il ripristino della tratta Repubblica - GottardoLe parole di Bianca Perra Pionca, autrice e portavoce del Movimento spontaneo passeggeri
È certamente un giorno importante. Così, per festeggiare la ripartenza della metro nella tratta piazza Reppubblica - San Gottardo, è stata scritta persino una poesia. Pochi ma appassionati versi, affidati alle pagine del nostro giornale da Bianca Perra Pionca, autrice e portavoce del Movimento spontaneo passeggeri, le cui vite si sono intrecciate tra quei vagoni che dopo quasi tre anni di fermo hanno ripreso a viaggiare quattro minuti dopo le sei di questa mattina.
Il tuo ritorno.
Eccoti bianco e vigoroso
mai ci siam lasciati
eppur il tuo ritorno….
Il nostro calpestio
battiti di cuore
Orsù dunque, per nuovi lidi
uniti portaci, oh generoso
e su rotaie
i grazie allor accogli
Che bellezza
remirarti circolare
i tuoi fari, fra le luci
brillare ancor!
Sono in quaranta a brindare alla ripartenza: «È come il sollievo dopo una lunga gestazione. In questi anni ci siamo ritrovati a scontrarci con i disagi causati dalla sospensione del servizio, oggi vogliamo ringraziare l’Arst per il ripristino della corsa e il raddoppio dei binari che ci consentirà di viaggiare in sicurezza», spiega Bianca, 55 anni, cagliaritana e convinta sostenitrice della mobilità sostenibile. «Una scelta consapevole, perché lasciare da parte l’automobile e spostarsi in metro consente di risparmiare tempo e lo stress che chi si trova imprigionato nel traffico accumula ogni giorno».
E ora attende la tratta sino a piazza Matteotti, altro evento da celebrare con la prossima poesia.