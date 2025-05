C’è un’esplosione di rabbia causata dalla gelosia dietro la violenta aggressione di una donna ai danni della rivale immortalato in due video che sta circolando sulla chat di whatsapp cagliaritane.

Botte a senso unico, riprese in oltre tre minuti di immagini, mentre una colpisce l’altra a più riprese, con pugni, schiaffi e calci al volto. Chi riprende porge a chi picchia anche una macchina per tagliare i capelli, che viene usata come oggetto per colpire.

La vittima delle botte è accusata di aver avuto un rapporto con il compagno di chi ha deciso di vendicarsi con violenza, fino a provocarle delle ferite con perdite di sangue.

La scena è avvenuta in un locale di un quartiere periferico di Cagliari. Sul “quando” stanno indagando le forze dell’ordine, che devono anche far luce sull’ipotesi di un collegamento tra i fatti ripresi e il rogo di un’auto avvenuto a Elmas. Qui, in via Sulcitana, un veicolo è stato distrutto dalle fiamme: i vigili del fuoco non hanno potuto stabilire se si sia trattato di un atto doloso.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata