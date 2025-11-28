Una banda specializzata in truffe incentrate sulle aste giudiziarie. È quella che potrebbe esserci dietro una lunga serie di raggiri che hanno visto come vittime persone che cercavano di acquistare case o auto a prezzi vantaggiosi, beni che però si sono rivelati un miraggio.

Almeno quindici le denunce presentate, che hanno indotto la Procura di Cagliari ad aprire un’inchiesta. I querelanti hanno presentato caparre per migliaia di euro, salvo scoprire che i documenti che avevano consultato tramite una fantomatica agente erano completamente falsi. Una delle vittime sarebbe anche arrivata a togliersi la vita.

