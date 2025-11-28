Finte aste giudiziarie: raffica di truffati. La Procura di Cagliari apre un fascicoloNumerose le denunce presentate da persone intenzionate a comprare case e auto, ma raggirate dopo caparre per migliaia di euro. Una vittima si sarebbe tolta la vita
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una banda specializzata in truffe incentrate sulle aste giudiziarie. È quella che potrebbe esserci dietro una lunga serie di raggiri che hanno visto come vittime persone che cercavano di acquistare case o auto a prezzi vantaggiosi, beni che però si sono rivelati un miraggio.
Almeno quindici le denunce presentate, che hanno indotto la Procura di Cagliari ad aprire un’inchiesta. I querelanti hanno presentato caparre per migliaia di euro, salvo scoprire che i documenti che avevano consultato tramite una fantomatica agente erano completamente falsi. Una delle vittime sarebbe anche arrivata a togliersi la vita.
L’articolo completo di Francesco Pinna su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital