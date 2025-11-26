Cagliari, bomba carta davanti al portone di un appartamento: paura in via SannaForte deflagrazione all’interno di un condominio, indagano i carabinieri
Attimi di grande paura in via Sanna, a Cagliari, dove è esplosa una bomba carta all’ingresso di un appartamento che si trova al piano rialzato di un condominio.
Un forte boato ha scosso la quiete dei condomini intorno alle 19.30, a ora di cena. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della Sezione Radiomoobile assieme ai Vigili del Fuoco di Cagliari.
Dai primi accertamenti è emerso che ignoti avrebbero fatto scoppiare una bomba carta all’ingresso dell’appartamento.
Per fortuna non si registrano feriti tra i residenti, anche se la deflagrazione ha pesantemente danneggiato gli infissi dell’edificio.
Sul posto anche gli artificieri, in corso ulteriori verifiche tecniche per definire con precisione la natura dell’ordigno e raccogliere elementi utili a identificare i responsabili.
(Unioneonline)