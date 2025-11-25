Piovono detriti dall’Asse mediano, a Cagliari: pezzi di un’auto che questa mattina è finita fuori controllo, andando a impattare contro il guardrail laterale, sono precipitati su asfalto e marciapiede in via Lubich, strada della zona di Genneruxi di più recente costruzione. Non passava nessuno, per fortuna, e non si registrano feriti. Come nessun danno è stato riportato dai veicoli in sosta (alcuni lasciati sul marciapiede, non proprio nel pieno rispetto del codice).

Non è la prima volta che succede, ma questa poteva andare a finire male: l’auto che poi è rimasta bloccata in mezzo alla carreggiata dell’Asse, causando il quotidiano incubo code, ha danneggiato in modo serio anche la sponda laterale di metallo, piegandola, ma ha proseguito la sua corsa senza finire di sotto. La barriera ha retto.

A chiedere sicurezza è il comitato di quartiere Genneruxi-Via Mercalli: «Uno dei temi che abbiamo toccato durante il recente incontro con l'amministrazione è stata la posa di barriere fonoassorbenti per ridurre la diffusione del rumore e delle polveri dal vicino Asse mediano», è spiegato in una nota.

Uno degli aspetti collaterali «che abbiamo sempre temuto,è la caduta di detriti, soprattutto in caso di incidenti. In passato sono stati trovati piccole parti di auto, bulloni o sassolini schizzati dal manto stradale verso la vicina via Chiara Lubich o un palo stradale su un'attività commerciale in viale Marconi».

Oggi sono caduti pezzi di paraurti: «Per fortuna non ci sono state conseguenze per persone o cose, ma è un punto di attenzione per tutti», chiariscono dal comitato, «anche in altre zone della città, dato che l'Asse mediano di scorrimento transita molto vicino a strade e attività commerciali. Auguriamo pronta guarigione ai coinvolti negli incidenti e non vediamo l'ora di continuare a lavorare con l'amministrazione per concretizzare la posa di barriere fonoassorbenti, che ovviamente limiterebbe o renderebbe impossibile la “pioggia di detriti” sulla strada sottostante».

