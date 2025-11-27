Cagliari, parte un incendio dalla cucina: paura in via Sant’AlenixeddaIntervento dei vigili del fuoco al quinto piano di una palazzina
Momenti di paura questa mattina in via Sant’Alenixedda, a Cagliari, per un principio d’incendio partito dalla cucina di un appartamento al quinto piano di un palazzo.
A chiamare i soccorsi è stato il proprietario dell’abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuti in pochi minuti e, con l’ausilio dell'autoscala, hanno evitate la propagazione delle fiamme.
Sul posto anche un’ambulanza del 118, in via precauzionale, ma non c’è stato bisogno del supporto attivo degli operatori: nessuno ha riportato conseguenze.
(Unioneonline)