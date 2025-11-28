Due topi d’auto sono stati denunciati  nella notte dopo aver messo a segno un furto in viale Colombo, a Cagliari. 

I carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione su movimenti sospetti intorno a una Fiat 500X parcheggiata. Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno notato il veicolo danneggiato e avviato immediatamente le ricerche, rintracciando poco distante due uomini senza fissa dimora, un 29enne e un 26enne, entrambi disoccupati.

I due, fermati per un controllo, sono stati sottoposti a perquisizione personale e trovati in possesso di un compressore portatile che  risulta essere stato asportato poco prima dall’auto.

Ricostruita la vicenda, gli uomini sono stati quindi accompagnati in caserma e denunciati  alla Procura della Repubblica  per il reato di furto aggravato in concorso.

