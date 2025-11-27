Ha rubato il cellulare a una 36enne in piazza Bonaria a Cagliari, poi l’ha contattata specificando che avrebbe restituito l’apparecchio solo dietro pagamento di una somma di denaro. L’uomo, un 52enne di origine algerina, è però stato rintracciato dai carabinieri ed arrestato.

La vittima, contattata dall’uomo per il tentativo di estorsione con la modalità del cosiddetto “cavallo di ritorno”, non ha esitato a rivolgersi ai militari per denunciare. Le ricerche dei carabinieri hanno permesso di individuare il 52enne in via XX Settembre che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso del cellulare sottratto alla vittima.

Ricostruita la vicenda l’uomo è stato quindi accompagnato in caserma e, terminate le formalità di rito, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza con rito direttissimo come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

