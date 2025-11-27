Claudio Gulisano, accusato di aver soffocato i genitori Luigi Gulisano e Marisa Dessi, è tornato nell’appartamento di via Ghibli a Cagliari, dove i coniugi sono stati trovati senza vita nel dicembre 2024. 

Gulisano, accompagnato dai suoi avvocati, è stato condotto nell’abitazione sotto scorta, per presenziare a un sopralluogo richiesto proprio dalla difesa. 

Il 44enne contesta infatti le accuse che gli vengono mosse dalla Procura, sostenendo che i genitori siano deceduti per morte naturale. 

