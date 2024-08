Il video, caricato e pubblicato su YouTube e Instagram, inizia con un giovane in skate: lo scenario è quello del bastione di Saint Remy. Un'acrobazia, il salto e l'atterraggio su una seduta in marmo. La tavola, con il peso del ragazzo sopra, sfonda la lastra in cinque parti.

E non è l'unico sfregio nei due minuti di immagini montate e trasmesse sul canale Youtube "KorPow" e sulla pagina Instagram con lo stesso nome. Perché ci sono due passaggi di imbrattamento di un muro e di uno degli arredi di via Dante.

Così il tour in città di almeno tre giovani polacchi (almeno secondo le informazioni reperibili sui social), pur non raccogliendo particolari consensi tra visualizzazioni, commenti e reazioni, si trasforma in un manifesto di volgarità (in surf, uno dei "protagonisti" si denuda) e vandalismo. E non è escluso che possano scattare anche delle querele da parte del Comune per i danneggiamenti.

(m. v.)

L’articolo completo su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata