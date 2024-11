Attività intensificate stanotte da parte della Polizia locale di Cagliari, che ha aumentato i controlli per prevenire e contrastare la guida sotto l'effetto di alcol. Gli agenti hanno fermato 52 veicoli, tutti regolarmente assicurati e revisionati, e sottoposto i conducenti ai test alcolemici. Sono tre i denunciati per aver superato i limiti dalla legge, con valori tra due e tre volte superiori al massimo consentito.

Per i trasgressori è prevista una multa che varia da 800 a 3.200 euro. Inoltre, per loro è scattata la sospensione della patente di guida per un periodo compreso che sarà tra sei mesi e un anno, come previsto dalla normativa in vigore.

La Polizia locale ha dato particolare attenzione ai conducenti sotto i 21 anni, ai neo-patentati e ai professionisti del trasporto, perché per loro la legge prevede il divieto assoluto di guida sotto l'effetto di alcol (limite 0 g/l).

