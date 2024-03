«Una protesta che non ha motivo di esistere». È puntuale la risposta di Maria Romina Lai, dirigente dell’Istituto Giua di Cagliari i cui studenti sono in sciopero da alcuni giorni segnalando la presenza di topi e di piastrelle che si staccano.

«Come in ogni scuola – dice Lai – anche da noi vengono effettuati gli interventi di derattizzazione. Io ho segnalato tempestivamente il giorno in cui era stato avvistato un topo e, altrettanto tempestivamente, il centro antinsetti ha agito. Hanno effettuato un sopralluogo e non hanno rilevato la presenza di escrementi. Operano con un loro protocollo in base al quale non c’erano gli estremi per chiudere l’istituto. Però hanno posizionato delle trappole meccaniche e io ho comunicato alle famiglie dei ragazzi che la derattizzazione era in corso».

La dirigente risponde punto su punto alle segnalazioni degli studenti, anche in merito alla sicurezza: «Dirigo questa scuola da 4 anni, ed è sicura. Altrimenti non avrebbe avuto un incremento di circa 200 iscrizioni da quando sono arrivata, un aumento non comune nelle altre scuole di Cagliari. Se la sicurezza non ci fosse, allora nessuno si iscriverebbe. E devo anche sottolineare che la Città metropolitana interviene tempestivamente ogni qualvolta ce ne sia bisogno. Ovviamente abbiamo problemi di manutenzione, ma come accade ovunque. Non ci sono stati crolli di soffitti, per fare un esempio, e nemmeno infortuni».

Ci sono stati degli incontri in questi giorni: «Ho parlato con la rappresentante del Consiglio d’istituto che ha avuto tutte le informazioni del caso e anche con la presidente, ho confermato loro che non devono avere alcun timore per la sicurezza degli studenti. Del resto il Giua, e lo voglio ricordare – conclude Lai -, è una scuola che porta avanti tantissimi progetti dedicati ai ragazzi: Erasmus, robotica, realtà aumentata, collaboriamo con l’Università, con enti locali e numerose associazioni. E i risultati ci sono: molti dei miei studenti trovano lavoro subito dopo il diploma».

