Guasto l’ascensore del Bastione, a Cagliari, ma la situazione non è migliore in quello del palazzo comunale di via Sonnino, addirittura invaso dalla pioggia.

Non è chiaro se anche il danno al primo, che collega Saint Remy al Giardino Sotto le Mura, sia correlato al violento temporale che si è abbattuto sul capoluogo dall’ora di pranzo. Fatto sta che il maltempo ha costretto a rimandare l’ispezione dell’impianto, come comunicato dal Comune. Solo successivamente si potrà programmare l’intervento per ripristinare il funzionamento.

Ovviamente fuori servizio quello comunale in via Sonnino, in questo caso persino interno all’edificio. In un video che sta circolando sui social, si vede l’acqua traboccare dalle porte chiuse dell’ascensore.

