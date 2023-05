Coperture dei tombini che saltano e auto che ci finiscono dentro, asfalto squarciato, un giovane che viaggiava in monopattino ferito e allagamenti un po’ ovunque.

Non è passato senza danni il violento temporale che si è abbattuto su Cagliari intorno alle 14.

In viale Ciusa le condotte non hanno retto alla portata dell’acqua finita nei canali di scolo: di fronte all’ingresso degli uffici dell’Arpas l’asfalto si è squarciato in più punti, per circa 20 metri. L’area è stata transennata dagli operai della ditta incaricata alle manutenzioni ordinarie dal Comune, ma si attende l’intervento delle squadre di Abbanoa.

In viale Merello invece un’auto è finita dentro un tombino scoperchiato dalla pressione. L’uomo alla guida non si è accorto dell’imprevisto buco perché davanti aveva un bus. E per questo, per fortuna, andava molto piano. Prima della sua, altre auto con gli pneumatici più grandi non si sono incagliate ma hanno riportato danni. Tutti i proprietari hanno atteso l’arrivo della polizia locale per i rilievi.

Sempre a Stampace, un giovane che viaggiava su un monopattino è caduto perché la ruota anteriore si è incastrata in un taglio della strada: aperto per un intervento, era stato richiuso con della terra. Che è stata lavata via dalle forti piogge.

(Unioneonline/E.Fr.)

