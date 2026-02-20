Tre mesi per prepararsi all’appuntamento più importante dell’anno: le regate dell’America’s cup, in programma dal 21 al 24 maggio a Cagliari. Un'occasione irripetibile per il capoluogo, anche per le ricadute economiche. «Eppure, a pochissime settimane dall'appuntamento, la realtà è sotto gli occhi di tutti: tra strade dissestate, arredi urbani degradati, segnaletica carente e servizi igienici inadeguati, rischiamo una pessima figura internazionale davanti ad atleti, media e turisti. E di fronte a tutto questo, l'amministrazione tace sui piani di riqualificazione e messa in sicurezza», tuona Roberto Mura, consigliere comunale di Alleanza Sardegna.

«Non possiamo permetterci che la disorganizzazione comprometta questa straordinaria vetrina mondiale o faccia scappare gli investimenti. Per questo motivo, ho depositato un’interrogazione urgente in Consiglio».

Occorrono «risposte chiare e immediate dalla Giunta su quattro punti fondamentali: qual è lo stato di avanzamento reale dei preparativi e dei cantieri? Quanti fondi sono stati stanziati e per quali interventi specifici su strade, trasporti e accoglienza? Qual è il cronoprogramma esatto dei lavori da qui all'evento? E come si intende recuperare il grave ritardo accumulato finora?».

Nel frattempo, «da un altro pianeta l'assessore allo Sport dichiara che “tutto procede al meglio sul piano organizzativo, di mobilità e ricettivo". Non la pensano così i tantissimi cagliaritani che, impegnati nello slalom tra le buche nelle strade, lanciano l'allarme sicurezza e decoro della città. Cagliari merita trasparenza e un impegno concreto, non salti nel buio».

© Riproduzione riservata