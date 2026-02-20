Il degrado regna sovrano in via dell’Agricoltura, al confine tra Cagliari e Elmas: montagne di rifiuti accantonati, sfruttamento della prostituzione, una canale che fatica a drenare a causa della vegetazione incolta e la spazzatura accumulata. Per non parlare delle condizioni del manto stradale, pessime, e del pericolo legato ai continui incendi nella stagione estiva.

«Ci hanno abbandonati – denunciano in coro diversi operatori della via – negli anni abbiamo inviato centinaia di segnalazioni ma la situazione non accenna a migliorare». Non mancano topi, nutrie, maleodori, «non sappiamo più a chi rivolgerci – continuano –. Non solo questione di decoro ma soprattutto un vero pericolo per le persone come noi che ci lavorano, e per i nostri clienti».

