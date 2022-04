Saranno 10 i treni straordinari in più sulla linea Cagliari-San Gavino e Oristano in circolazione il primo maggio, in occasione delle celebrazioni per Sant'Efisio nel capoluogo sardo.

Si tratta di circa 3.180 posti, aggiuntivi all'offerta ferroviaria ordinaria, messi a disposizione da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) per la 366esima edizione della sagra religiosa tra le più sentite dell'Isola.

I treni straordinari - tutti Swing doppi - si aggiungono ai 98 ordinari: in quel giorno circoleranno dunque 108 convogli per un totale di circa 19.700 posti a sedere.

(Unioneonline/v.l.)

