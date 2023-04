Tutto pronto a Cagliari per i festeggiamenti di Sant’Efisio. Il tecnico incaricato dal comune ha predisposto il piano di sicurezza per consentire l’afflusso e il deflusso degli spettatori.

Lungo tutto il percorso saranno temporaneamente sospese le concessioni di suolo pubblico per bar e ristoranti. E sono tante le strade e le piazze che dovranno essere tenute libere da ingombri per le misure obbligatorie da adottare in materia di sicurezza.

Eccole nel dettaglio. Dalle 8 del 28 aprile alle 24 del 2 maggio saranno off limits Piazza del Carmine, Via Santa Margherita, Piazza Yenne, Largo Carlo Felice, Corso Vittorio Emanuele II dall'intersezione con piazza Yenne a via Pola, Via Mameli dall'intersezione con il Largo Carlo Felice alla via Caprera, Via Sassari, Via Roma, Via Crispi, Via Giovanni Maria Angioy, Vico Carlo Felice, Via Manno per l'intera lunghezza, Via Dettori (da largo Carlo Felice fino alla intersezione con Via Baylle), Via Baylle, Via Sardegna, Via Napoli (dalla intersezione con via Sardegna alla via Roma), Via Barcellona (dalla intersezione con via Sardegna alla via Roma).

Il 4 maggio a partire dalle 20 invece tocca a Via Santa Margherita, Piazza Yenne, Largo Carlo Felice, Corso Vittorio Emanuele II dall'intersezione con piazza Yenne a via Pola, Via Mameli dall'intersezione con il Largo Carlo Felice alla via Caprera, Piazza del Carmine, Via Sassari, Via Roma, Via Crispi, Via Giovanni Maria Angioy, Vico Carlo Felice, Via Manno, Via Dettori (da largo Carlo Felice fino alla intersezione con Via Baylle), Via Baylle, Via Sardegna, Via Napoli (dalla intersezione con via Sardegna alla via Roma), Via Barcellona (dalla intersezione con via Sardegna alla via Roma).

Sarà anche emesso un provvedimento formale di sospensione delle concessioni di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto. A questo, inoltre, si aggiungono tutti i divieti per le auto.

