Il municipio di Cagliari comunica modifiche alla viabilità in vista della Festa di Sant’Efisio.

Di seguito il dettaglio delle zone interessate, con orari e divieti:

“Per consentire il montaggio e lo smontaggio delle tribune, è necessario predisporre alcune limitazioni al transito ed alla sosta nel tratto di via Roma compreso tra il largo Carlo Felice e la via Sassari.

Sarà istituito il divieto di transito in via Roma, dal largo Carlo Felice in direzione via Sassari, dalle ore 9,00 del 22 aprile alle ore 22,00 del 28 aprile. Lo stesso divieto si ripeterà in modo identico dalle ore 15,00 del 1° maggio sino alle ore 15,00 del 4 maggio.

Inoltre, per lo stesso tratto di via Roma, è prevista la riduzione della carreggiata con divieto di sosta, su entrambi i lati, dalle ore 9,00 del 22 aprile alle ore 15,00 del 4 maggio.

Per limitare i disagi alla circolazione, sarà contemporaneamente istituito il divieto di sosta su ambo i lati in via Crispi, dalle ore 0,00 alle ore 24,00, dal 22 aprile al 28 aprile e dal 1° maggio al 4 maggio.

Per i periodi interessati dalle limitazioni è consigliabile utilizzare viabilità alternativa prediligendo il lato porto di via Roma.

Per maggiori dettagli tecnici è possibile consultare l'ordinanza di viabilità n. 804 del 20/04/2022”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata