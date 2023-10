L’ufficialità non c’è ancora. Ma è stato annullato per «motivi di sicurezza» l'evento che era previsto al Circo Massimo di Roma il prossimo 4 novembre, in occasione della festa delle Forze armate. Lo scrive l’Ansa, citando “fonti informate”. Confermate, invece, le celebrazioni istituzionali all’Altare della Patria e, soprattutto, la parata che si terrà a Cagliari.

Nei giorni scorsi il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva già ipotizzato questa eventualità. Con il clima di tensione innescato in tutta Europa dalla guerra tra Israele e Palestina, aveva detto: «Non posso correre il rischio di dare un palcoscenico a un pazzo».

In un primo momento sembrava dovesse saltare tutto il programma, poi erano arrivate le precisazioni. A Cagliari, in un porto blindato, è atteso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non è esclusa la presenza della premier Giorgia Meloni.

