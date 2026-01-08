Un cinquantenne è stato salvato questa mattina dai carabinieri in via del Fossario, nel quartiere di Castello, a Cagliari.

In preda a una crisi depressiva – pare - era salito sul parapetto e minacciava di lanciarsi nel vuoto. Alcuni passanti si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono arrivati i militari dell'Arma: parlandogli e ascoltando i motivi della sua disperazione sono riusciti a tranquillizzarlo e farlo scendere dalla balaustra. L'uomo è stato poi affidato alle cure dei medici del 118.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata