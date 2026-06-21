La sicurezza energetica della Sardegna e dell'Italia al centro del dibattito tra istituzioni, imprese ed esperti del settore. È questo il tema del convegno promosso da Saras dal titolo "Il contesto mondiale e il ruolo di Saras per la sicurezza energetica del Paese e della Sardegna", in programma lunedì prossimo nella Sala 1 del T-Hotel di Cagliari.

L'iniziativa prenderà il via alle 10, dopo la registrazione dei partecipanti prevista dalle 9.30, e offrirà un'occasione di confronto sulle prospettive del comparto energetico in una fase caratterizzata da profonde trasformazioni a livello internazionale, tra tensioni geopolitiche, sicurezza degli approvvigionamenti e transizione verso nuovi modelli produttivi.

Ad aprire i lavori sarà l'amministratore delegato di Saras, Franco Balsamo. Seguiranno gli interventi del presidente della società, Clive Christison, che analizzerà il contesto energetico mondiale, e di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, che approfondirà il ruolo strategico di Saras per la sicurezza energetica nazionale e regionale. Spazio anche al tema delle infrastrutture elettriche con la relazione di Guido Marice, partner di Key to Energy, dedicata all'adeguatezza e alla sicurezza della rete elettrica sarda.

La seconda parte della mattinata sarà dedicata a due tavole rotonde. La prima, "Focus Oil", moderata da Tabarelli, vedrà la partecipazione del presidente della Commissione Trasporti della Camera Salvatore Deidda, dell'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, del presidente di Unem Gianni Murano, di Giuseppe Ricci, Chief Operating Officer Industrial Transformation di Eni, e dell'amministratore delegato di Saras Franco Balsamo.

A seguire il "Focus Power", dedicato alle prospettive del sistema elettrico e industriale della Sardegna. Al confronto prenderanno parte l'assessore regionale dell'Industria Emanuele Cani, il vicepresidente di Confindustria per l'Energia Aurelio Regina, il presidente emerito di Arera Guido Bortoni, Giulio Marice di Key to Energy ed Enrico Giglioli, responsabile delle nuove iniziative e delle energie rinnovabili di Saras.

Le conclusioni saranno affidate alla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, e al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

L'appuntamento si propone come un momento di approfondimento sulle strategie necessarie a garantire sicurezza energetica, competitività industriale e sviluppo sostenibile, temi che assumono una particolare rilevanza per la Sardegna in vista delle scelte che interesseranno il futuro energetico dell'Isola

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