traffico e disagi
05 agosto 2026 alle 11:16aggiornato il 05 agosto 2026 alle 11:43
Cagliari, incidente sull’asse mediano: auto semidistrutta e 2 km di codaPesanti disagi poco prima della rampa di via Cadello
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Mattinata di disagi a Cagliari, con una lunga coda di oltre 2 km sull’asse mediano a causa dell’ennesimo incidente.
Il sinistro si è verificato poco prima della rampa di via Cadello, con un’auto messa di traverso. Chiuso il cavalcavia direzione Sestu.
La coda che si è formata per consentire le operazioni di soccorso è arrivata fino a dopo lo svincolo d’ingresso da Genneruxi.
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