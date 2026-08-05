Mattinata di disagi a Cagliari, con una lunga coda di oltre 2 km sull’asse mediano a causa dell’ennesimo incidente. 

Il sinistro si è verificato poco prima della rampa di via Cadello, con un’auto messa di traverso. Chiuso  il cavalcavia direzione Sestu.

La coda che si è formata per consentire le operazioni di soccorso è arrivata fino a dopo lo svincolo d’ingresso da Genneruxi.

© Riproduzione riservata