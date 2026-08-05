Emergenza sul volo Aeroitalia decollato da Fiumicino alle 13,30 con destinazione Cagliari.

L’aereo non aveva raggiunto la quota di 5mila piedi quando, dopo alcuni minuti di crociera, è tornato indietro: dopo aver effettuato alcune orbite a nord dell’aeroporto Leonardo Da Vinci ha puntato la pista dello scalo della Capitale, dove ha toccato terra alle 14,49.

Stando a quanto trapela l’aereo, atteso a Elmas per le 14,40, ha lanciato un segnale di emergenza dopo il decollo. La causa sarebbe il riscontro di una depressurizzazione in cabina che ha costretto il pilota a fare rientro alla base, per garantire l’incolumità dei passeggeri.

La nota della compagnia

In una nota la compagnia conferma «un'anomalia all'impianto di pressurizzazione». L'atterraggio, fanno sapere da Aeroitalia, «è avvenuto regolarmente e in totale sicurezza per i 106 passeggeri e per l’equipaggio. Inoltre, i passeggeri sono stati assistiti e riprotetti sul volo successivo per Cagliari».

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