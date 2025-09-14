Polemiche a Cagliari sul regolamento sulla sicurezza. La nuova amministrazione di centrosinistra vuole infatti cancellare le norme, inserite durante la precedente amministrazione di centrodestra, che prevedono il divieto di elemosina e di “bivaccare” per strada. 

Una proposta di modifica arriverà in consiglio la prossima settimana. «Una decisione grave – dice Roberto Mura (Alleanza Sardegna) – in un momento difficile sul fronte della sicurezza». 

«Il nostro obiettivo – spiega invece Matteo Massa – “papà” della proposta - è evitare le sanzioni (Daspo e multe fino a 300 euro, ndr) rispetto a comportamenti di chi vive in condizione di fragilità ed emergenza».

