Il colpo è fallito grazie alle telecamere e al rapido intervento delle guardie giurate, che hanno allertato le forze dell’ordine.

Sei malviventi incappucciati e bardati in modo da non essere riconoscibili hanno fatto irruzione, ieri sera poco dopo le 21, all’interno della Rafco, azienda di autoricambi con sede in via dell’Agricoltura, a Cagliari.

La centrale operativa della Sicurtecnica è stata allertata da segnali video delle telecamere esterne e, subito dopo, dal segale di allarme del sistema antifurto.

Immediato è scattato il dispositivo: una guardia giurata si è precipitata sul posto, mentre venivano avvisate le forze dell’ordine e il proprietario dell’azienda.

Il rapporto dice che i malviventi erano sei, hanno aperto il cancello d'ingresso e portato dentro una Panda «sicuramente rubata, erano coperti completamente per essere irriconoscibili, hanno sradicato l'inferriata di una finestra come se fosse cartone e, incuranti del suono della sirena, sono entrati nel tentativo di prendere la cassaforte».

L'arrivo della polizia

L’operazione è stata interrotta dall’arrivo dell’auto dell’istituto di vigilanza, avvistata in viale Elmas dal palo della banda. I ladri sono costretti a fuggire.

