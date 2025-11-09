Paura per una ragazza di 19 anni, ricoverata in seguito a una caduta da cavallo per un trauma cranico e fratture.

L’incidente è avvenuto a Sa Illetta e dopo l’allarme la giovane, cavallerizza esperta, è stata soccorsa e trasferita all’ospedale Brotzu.

Non è in pericolo di vita, ma dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

