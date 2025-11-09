l’incidente
09 novembre 2025 alle 07:27
Cagliari, cade da cavallo: paura per una 19enneLa giovane ricoverata al Brotzu con fratture e trama cranico
Paura per una ragazza di 19 anni, ricoverata in seguito a una caduta da cavallo per un trauma cranico e fratture.
L’incidente è avvenuto a Sa Illetta e dopo l’allarme la giovane, cavallerizza esperta, è stata soccorsa e trasferita all’ospedale Brotzu.
Non è in pericolo di vita, ma dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.
