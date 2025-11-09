Le forti piogge che nella notte si sono abbattute su Cagliari hanno fermato anche la metro leggera.

Stamattina il servizio gestito dall’Arst, infatti, non è partito.

La causa? L’acqua ha raggiunto una cabina elettrica della metropolitana, allagandola. Il disservizio si è verificato a Pirri, che puntualmente si è allagata come accade ad ogni temporale. E per prudenza la società ha deciso di non far partire il servizio ed è al lavoro per risolvere il problema, con l’obiettivo di far ripartire i mezzi che collegano Repubblica a San Gottardo nel pomeriggio.

(Foto Arst)

Si legge in un comunicato dell’azienda: «Arst ha sospeso temporaneamente il servizio MetroCagliari sulla linea 1 “Repubblica-San Gottardo” per procedere con prudenza, dopo la pioggia battente caduta in queste ore, con le necessarie verifiche».

Una scelta che «sì è resa necessaria stamani, all’insegna della sicurezza verso i viaggiatori e per consentire al personale aziendale di verificare con prudenza eventuali anomalie nel sistema di alimentazione che avrebbero potuto comportare criticità durante il servizio».

Metro leggera a Cagliari (Archivio)

I vertici dell’azienda assicurano: «Nelle prossime ore il servizio verrà riattivato e sarà diffuso un nuovo avviso».

