Cagliari, corsia chiusa in piazza Deffenu per caduta calcinacci: caos traffico in centroI lavori per rimettere in sicurezza la strada sono in corso
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Traffico nel caos in centro a Cagliari per la temporanea chiusura della corsia che dalla rotonda di piazza Deffenu consente di svoltare in viale Diaz.
Le transenne della Protezione civile e i new jersey in plastica sono stati sistemati ieri sera, su segnalazione dei Vigili del fuoco, dopo la caduta di calcinacci dalla facciata dall’ottavo piano del Palazzo Enel.
I lavori per rimettere in sicurezza la strada sono al momento in corso, ma c’è ancora incertezza sui tempi: potrebbero essere completati o in giornata o anche lunedì.
Nel frattempo la chiusura della strada sta creando grossi disagi per chi arriva da via Roma, lato Lungomare, e da viale Colombo, costringendo gli automobilisti a lunghi percorsi alternativi anche per andare in viale Regina Margherita.