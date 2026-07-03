Si è fatto spedire un pacco che conteneva 5,5 chili di hashish. Ma il carico è stato intercettato dalla Guardia di Finanza a Roma: i militari hanno fatto proseguire il viaggio, proseguendo il monitoraggio, e hanno arrestato il destinatario. In manettem stando a quanto riferito dalle Fiamme Gialle, è «un noto soggetto attivo nei locali notturni della movida cagliaritana».

Il plico è stato scoperto in un centro di smistamento della Capitale: l’ispezione ha consentito di accertare la presenza della droga. L'autorità giudiziaria capitolina ha quindi disposto il differimento del sequestro e ha autorizzato l'esecuzione di un'operazione di “consegna controllata”, per identificare i reali destinatari.

L’intervento operativo è stato eseguito dai militari del Comando Provinciale di Cagliari, che si sono appostati vicino al punto di consegna, individuato in un locker automatizzato all'interno di un centro commerciale.

Quando il destinatario si è presentato per il ritiro si è trovato davanti i finanzieri, che lo hanno arrestato e portato in carcere a Uta. L’hashish, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato oltre 50mila euro.

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