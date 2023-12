Stop alle auto in mezza città domani mattina per consentire lo svolgimento della mezza maratona “CagliariRespira”, che partendo dalla Fiera arriverà nei quartieri di Stampace bassa e Sant'Avendrace per poi arrivare sino al Poetto passando da viale Diaz. La circolazione verrà sospesa per il tempo necessario al transito dei maratoneti, in tutte le strade ricomprese all'interno del perimetro delimitato da largo Carlo Felice, corso Vittorio Emanuele, viale Trento, viale Sant’Avendrace, viale Trieste, via Roma prolungamento, via Roma fronte Municipio. Il divieto di transito va dalle 7 alle 13 (ad eccezione dei veicoli al seguito della manifestazione) sino al passaggio dell'ultimo concorrente e alla bonifica del percorso. A rischio intasamento in particolare il tratto viale Poetto – piazza Arcipelaghi per la presenza del cantiere.

Lo stop al traffico varrà anche in viale Diaz (semicarreggiata da piazza Scopigno a piazza Amendola e semicarreggiata da piazza Amendola a via Rockefeller); piazza Marco Polo (esclusa l'area di sosta); via Messina (tra via Firenze e viale Diaz); via Caboto (tra viale Colombo e viale Diaz); via Siracusa e via Catania (tra via Palermo e viale Diaz) ; via Degli Sport; via Monte Mixi (tratto verso viale Diaz); viale Cimitero (tra viale Bonaria e viale Diaz); via Sonnino (tra piazzetta Lippi e viale Diaz); via Giolitti (da piazza de Gasperi a via Sonnino); via Pirastu; piazza Deffenu (per la corsia che immette in piazza Amendola); piazza Amendola; viale Regina Margherita (da via Eleonora d'Arborea a piazza Amendola) via Roma corsie autobus; via Roma portici in entrambi i sensi di marcia da piazza Amendola a via Sassari, esclusi i veicoli in uscita dal parcheggio stazione diretti sul lungomare 11 settembre 2001.

E ancora largo Carlo Felice (semicarreggiata con direzione piazza Yenne); via Baylle (tra via Savoia e via Dettori e tra via del Mercato Vecchio e via Roma); via Napoli (tra via Sardegna e via Roma); via Barcellona (tra via Sardegna e via Roma); via Dettori (da via Baylle al largo Carlo Felice); via S. Margherita (da via S. Giorgio a via Azuni); piazza Yenne; via Carloforte; corso Vittorio Emanuele; via Caprera (nel tratto tra via Mameli e il corso); via Palabanda (da via Dei Carbonazzi al corso); via Tigellio (da via S. Ignazio da Laconi al corso); viale Trento; piazza Annunziata; via De Magistris; viale Merello (da via Don Bosco a via De Magistris); via Nazario Sauro; via Cesare Battisti; via Zara (da via Vittorio Veneto a viale Trento); via Rovereto; viale Trieste (in entrambi i sensi di marcia tra via Pola a viale S. Avendrace); viale Trieste (corsia destra direzione da via Pola a via Roma); viale S. Avendrace da viale Trento a via Flumendosa; via Rio Massari; via Temo; via S. Paolo (da via Posada a viale Trieste); via Renzo Frau; via Bruscu Onnis; via Roma prolungamento in entrambi i sensi di marcia; bretella di innesto dall'Asse Mediano a viale Campioni d'Italia; via Pessagno (da uscita per viale Ferrara a piazza Marco Polo); via Fiorelli (bretella, da viale Campioni d'Italia a via Vespucci); via Vespucci (da bretella per via Fiorelli a viale S.Bartolomeo); viale S. Bartolomeo (da rotatoria viale Campioni d'Italia a via Tramontana); via Tramontana (dalla rotatoria a viale Poetto); via Caboto (tra Molo S. Elmo e viale Diaz). Divieto di sosta con rimozione forzata sino alle 14 - tra le altre - in viale Diaz; largo Carlo Felice (lato destro direzione piazza Yenne); corso Vittorio Emanuele (da via Caprera a viale Trento); viale Trento; viale Sant’Avendrace (da viale Trento a via Flumendosa); viale Trieste (in entrambi i sensi di marcia da via Pola a viale Sant’Avendrace).

