Un grido che rompe il silenzio delle convenzioni e invita a una riflessione profonda sulla violenza sistemica che pervade le vite quotidiane. Sabato 30 novembre, alle 17:30, Cagliari sarà attraversata dalla manifestazione “Disarmiamo il patriarcato”, una passeggiata rumorosa che partirà da piazza del Carmine e si concluderà in piazza Costituzione.

L’iniziativa, promossa dal movimento femminista e transfemminista, non si limita alla denuncia della violenza di genere e della cultura dello stupro, ma intreccia molteplici lotte: contro i confini fisici e simbolici che escludono, contro la repressione delle lotte sociali, gli attacchi alle comunità trans* e queer, la militarizzazione dei territori e la devastazione ambientale. «Disarmiamo il patriarcato per fermare la guerra nelle case, sui corpi e sui territori», si legge nell’appello lanciato dalle organizzatrici.

La manifestazione vuole essere uno spazio di autodeterminazione e lotta, libero da simboli di partiti o sindacati, e lontano da ogni forma di protagonismo politico. «Non sarà una passerella per leader di opposizione o di governo», sottolineano ancora, ribadendo la necessità di azioni concrete e ascolto nelle sedi istituzionali, non solo nella ricorrenza del 25 novembre, ma ogni giorno dell’anno.

Il movimento “Non una di meno Cagliari” rivendica con forza l’impegno degli ultimi anni nel trasformare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne da un’occasione di testimonianza simbolica a una giornata di lotta reale. La richiesta è chiara: una responsabilità collettiva e istituzionale per fermare una violenza che non risparmia nessuno spazio della vita – dalla casa ai luoghi di lavoro, dalla strada ai corpi di chi vive identità e percorsi non conformi.

© Riproduzione riservata