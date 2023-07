Tre arresti per l’attentato incendiario che il 14 aprile 2022 ha distrutto la stazione di servizio Esso in viale Marconi a Cagliari, di fronte alla ex sede di Videolina.

La Polizia ha individuato e fermato i tre presunti mandanti ed esecutori materiali. Altre due persone sono finite in manette perché coinvolte nel rogo di una macchina a Sestu il 27 dicembre scorso.

I cinque arrestati, tutti di Cagliari, di età compresa fra i 33 e i 52 anni, sono finiti in carcere in esecuzione di un’ordinanza del Gip. Dovranno rispondente di incendio doloso in concorso.

I danni (foto Polizia)

I due episodi sarebbero collegati visto che uno degli autori dell'attentato a Sestu è lo stesso che avrebbe appiccato il rogo al distributore di benzina.

Nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2022 le fiamme, devastanti e partite da un mezzo per la raccolta rifiuti rubato e usato come innesco, avevano avvolto rapidamente una delle pompe per l’erogazione del carburante, la cassa, il bar interno e un’officina meccanica.

La stazione di servizio era andata distrutta, con danni per mezzo milione di euro.

Solo il rapido intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco, la cui Caserma è a poca distanza, aveva evitato l’esplosione del deposito del gas e dei serbatoi di carburante, vicini ad altre attività commerciali e abitazioni.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata