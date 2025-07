Era ai domiciliari, ma nonostante la misura in corso è stato sorpreso in casa con droga e soldi. Motivo per cui un ventenne è stato arrestato a Cagliari, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

A intervenire, nel pomeriggio di martedì, sono stati gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile. Nella perquisizione, in casa del giovane sono stati trovati 21 grammi di cocaina, 8.000 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Dopo l'udienza di convalida, il Gip ha confermato l'arresto e accolto la richiesta di patteggiamento di due anni senza applicare misure cautelari.

(Unioneonline)

