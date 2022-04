Sono gravissimi i danni provocati dall’incendio divampato ieri notte nella stazione di servizio Esso in viale Marconi a Cagliari, di fronte alla ex sede di Videolina.

Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incendio doloso. Sarebbe stato utilizzato come innesco un mezzo per la raccolta dei rifiuti rubato, al quale è stato appiccato il fuoco, che ha avvolto rapidamente una delle pompe per l’erogazione del carburante, la cassa, il bar interno e un’officina meccanica.

I danni sono gravissimi. I vigili del fuoco hanno lavorato con molte squadre per domare il rogo, considerato che un’esplosione sarebbe stata devastante in una stazione di servizio.

Sono intervenuti anche gli agenti della squadra volante della questura di Cagliari.

