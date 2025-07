Incidente sull'Asse mediano a Cagliari: diverse le auto coinvolte in un tamponamento prima dell'uscita per viale Marconi in direzione Poetto. Ci sono dei feriti: sul posto sono arrivate anche le ambulanze del 118, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della Polizia Locale al lavoro per gestire la viabilità e per effettuare i rilievi.

La viabilità è paralizzata: il traffico è bloccato e il personale della Municipale sta deviando le auto in percorsi alternativi.

Matteo Vercelli

