Attenzione per chi transita ogni giorno in viale Merello: per una settimana, da lunedì 14 a sabato 19 luglio, il tratto compreso tra via Is Maglias e piazza D’Armi sarà chiuso al traffico dalle 6:45 alle 13:00 per lavori di manutenzione agli alberi.

Durante l’intervento saranno anche vietati sosta e parcheggio su entrambi i lati della strada, con rimozione forzata dei veicoli in divieto.

I lavori serviranno a potare e mettere in sicurezza gli alberi, operazione necessaria per garantire l’incolumità di pedoni e automobilisti.

Chi si sposta in zona dovrà organizzarsi con percorsi alternativi. I disagi saranno limitati alla fascia oraria mattutina. L’intervento è stato disposto con l’ordinanza numero 1662/2025 del Comune di Cagliari.

